Mit diesen Themen: Die Staatsanwaltschaft hat heute ihr Schweigen zu dem Tod des jungen Syrers gebrochen, der in der Silvesternacht in Bremen-Nord schwer misshandelt wurde. Außerdem: Heute hat der Umbau des Bremer Ratskellers begonnen – für 430 000. Und: Heute stand die erste große Ausfahrt der Mega-Yacht aus Lemwerder an, die dort für einen britischen Finanzinvestor gebaut wird. buten un binnen um 6 vom 9. Januar

Aktuelles einfach erklärt

