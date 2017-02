buten un binnen um 6

Mit diesen Themen: Bombenentschärfung – 800 Haushalte in Oslebshausen evakuiert. Dazu: Fernsehpreis – Mystery-Serie "Wishlist" holt Förderpreis. Sowie: Restauriert – Antikolonialdenkmal in Schwachhausen enthüllt. Außerdem: KiTa Bremen kooperiert mit Kunsthalle. Und: Vor-Premiere – Wagners Rheingoldoper will in Oldenburg glänzen.

buten un binnen um 6 vom 3. Februar