Die Testphase ist vorbei. In der kommenden Saison wird es den Videobeweis in der Fußball-Bundesliga geben. Wir haben darüber mit dem ehemaligen Bremer Bundesliga-Schiedsrichter Peter Gagelmann und Werder-Tainer Alexander Nouri gesprochen. Außerdem zeigen wir eine neue Folge aus unserer Serie "Einfach erstklassig". Mehr...

