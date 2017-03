Kann Werder Bremen die Erfolgsserie von zuletzt drei Siegen in Folge fortsetzen? Am Freitag spielen die Grün-Weißen bei Bayer 04 Leverkusen. Wir berichten von der Pressekonferenz mit Alexander Nouri und Serge Gnabry. Außerdem schauen wir zurück auf das Spiel der Fischtown Pinguins beim EHC München. Mehr...

Sportblitz am Mittwoch

Unsere Sportsendungen

Sportblitz: Mo. - Fr., 18:06 - 18:13 Uhr, So. ab 19:30 Uhr in buten un binnen mit Sportblitz



Die Fußball-Bundesliga auf Bremen Eins: Sa., 15 - 18 Uhr, So., 15 - 20 Uhr



Bremen Vier kickt

Sa., 14:00 - 18:00 Uhr



Sportclub live:

Unterschiedliche Sendezeiten im Radio Bremen TV