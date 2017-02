Wiedersehen mit einem alten Bekannten: Zwei Jahre trug Valerien Ismaël als Spieler das Werder-Trikot und holte mit den Bremern 2003/2004 das Double. Inzwischen ist er Cheftrainer beim VfL Wolfsburg. Was er vor der Partie gegen seinen Ex-Club zu sagen hat, sehen Sie ab "6 nach 6" im Sportblitz. Mehr...

Sportblitz am Donnerstag

Unsere Sportsendungen

Sportblitz: Mo. - Fr., 18:06 - 18:13 Uhr, So. ab 19:30 Uhr in buten un binnen mit Sportblitz



Die Fußball-Bundesliga auf Bremen Eins: Sa., 15 - 18 Uhr, So., 15 - 20 Uhr



Bremen Vier kickt

Sa., 14:00 - 18:00 Uhr



Sportclub live:

Unterschiedliche Sendezeiten im Radio Bremen TV